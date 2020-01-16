16 Ocak 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.01.2020

, 'in 18'inci haftasında pazar günü saat 19.00'da sahasında lider Demir Grup ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

'nda dün akşam Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan , ligde ikinci yarının ilk sınavında ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bu sabah yapılan basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı. Adem Ljajic takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör yönetimindeki idmanda, dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ardından pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş'ın yenilgisi galibiyetinden daha çok

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Avcı yönetiminde Beşiktaş'ın kötü grafiği! Avcı yönetiminde Beşiktaş'ın kötü grafiği!
Abdullah Avcı: Bu maçın telafisi var Abdullah Avcı: Bu maçın telafisi var
Ahmet Nur Çebi'den flaş Guilherme açıklaması Ahmet Nur Çebi'den flaş Guilherme açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör