Beşiktaş’ta futbol A.Ş’nin başına Erdal Torunoğulları getirildi
Beşiktaş’ta bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Futbol A.Ş’nin başına Erdal Torunoğulları getirildi. Siyah-beyazlı ekipten, konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
"Yönetim Kurulumuzun 16.01.2020 tarihli bugünkü toplantısında; 09.01.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Erdal Torunoğulları (Yönetim Kurulu Başkanı)
Cenk Sümer (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye)
Celal Aral (Yönetim Kurulu Üyesi)
Emre Kocadağ (Yönetim Kurulu Üyesi)
Kemal Erdoğan (Yönetim Kurulu Üyesi)
Fikri Şener (Yönetim Kurulu Üyesi)
Demet Güdül (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ertan Mitap (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Özgür Şentürk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)"
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