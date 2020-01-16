16 Ocak 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ta futbol A.Ş’nin başına Erdal Torunoğulları getirildi

Beşiktaş’ta futbol Erdal Torunoğulları'na emanet
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 Giriş Tarihi: 16.01.2020

’ta bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında A.Ş’nin başına Erdal Torunoğulları getirildi. Siyah-beyazlı ekipten, konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuzun 16.01.2020 tarihli bugünkü toplantısında; 09.01.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Erdal Torunoğulları (Yönetim Kurulu Başkanı)
Cenk Sümer (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye)
Celal Aral (Yönetim Kurulu Üyesi)
Emre Kocadağ (Yönetim Kurulu Üyesi)
Kemal Erdoğan (Yönetim Kurulu Üyesi)
Fikri Şener (Yönetim Kurulu Üyesi)
Demet Güdül ()
Ertan Mitap (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Özgür Şentürk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)"

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