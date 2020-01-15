15 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Kupada rakip Erzurum

Kupada rakip Erzurum
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.01.2020

, Son 16 Turu ilk maçında BB Erzurumspor'a konuk oluyor. Saat 18.30'daki karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Siyah-beyazlılar deplasmandaki ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. 'ta bu mücadele öncesinde 4 sakat bulunurken, toplam 9 isim kadroya dahil edilmedi. , karşılaşmanın 19 kişilik kadrosunu açıklarken sakatlığı bulunan Ljajic, Lens, Dorukhan ve Douglas'ın yanı sıra dinlendirilen , ve Atiba maç kadrosunda yer almadı. Avcı'nın devre arası kampına dahil etmediği Orkan Çınar ve Muhayer Oktay da 'a götürülmeyen diğer isimler. Altyapıdan gelen İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz ise Erzurum kafilesinde yer aldı. İki takım daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon 'de oynanan mücadelelerde Beşiktaş, deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, ligin ikinci yarısında 'da oynanan maçtan gol sesi çıkmadı.

BÜYÜKLERİN KABUSU

Beşiktaş ile geçen sene İstanbul'da berabere kalarak 1 puan alan mavi beyazlılar; F.Bahçe, G.Saray ve maçlarından da beraberlikle ayrılarak rakiplerine puan kaybettirdi.

Adnan Dalgakıran: Kurallara uyarız haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Tam 4 isim... Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Tam 4 isim...
Vida için görüşmeler sürüyor Vida için görüşmeler sürüyor
Atiba'ya teklif yağıyor Atiba'ya teklif yağıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör