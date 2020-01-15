Adnan Dalgakıran: Kurallara uyarız
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlıların gündemine yönelik açıklamalar yaptı. Dalgakıran, “Biz kurallara uyarız. Ancak bu kurallar birilerinin aleyhine işliyorsa değiştirilmesi için uğraş veririz. Doğru her zaman güçlüdür” dedi.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Dalgakıran, "Türkiye bir hukuk devleti. Kuralları, yasaları var. Ona göre yönetilir. Bu kurallarda değiştirilmesi gereken şeyler varsa değiştirilir. Kuralların sürekli değişmesi kime avantaj getiriyor, kime dezavantaj getiriyor. Buna bakmak lazım. Ama çok sık kural değişikliği olursa soru işareti olur. Sürdürülebilir, sistemsel bir şey kuramadığınızı gösterir bu. Rüzgara karşı yalpaladığınızı gösterir. Biz kurallara uyarız ama bu kurallar birilerinin aleyhine işliyorsa değiştirilmesi için uğraş veririz. Doğru her zaman güçlüdür, bir zayıflık göstergesi değildir" ifadelerini kullandı. Eldeki imkanları sonuna kadar kullanacaklarını belirten Dalgakıran, "Bizim şampiyonluğun favorisi görülmemiz doğal. Taraftarlarımız rahat olsun. Eldeki imkanları sonuna kadar zorlayacağız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
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