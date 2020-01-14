14 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Kartal bugün Erzurum’da

Kartal bugün Erzurum’da
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana tedavileri devam eden Dorukhan, Lens ve Ljajic katılmadı. Siyah- beyazlılar bugün yapacağı antrenmanın ardından saat 14.30'da özel uçakla Erzurum'a gidecek.

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