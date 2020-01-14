Kartal bugün Erzurum’da

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana tedavileri devam eden Dorukhan, Lens ve Ljajic katılmadı. Siyah- beyazlılar bugün yapacağı antrenmanın ardından saat 14.30'da özel uçakla Erzurum'a gidecek.