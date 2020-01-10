10 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Dava açılırsa ceza da gelir

Dava açılırsa ceza da gelir
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Türkiye'nin şu anda aktif tek Hakemi olan avukat , 'ın ibra edilmemesiyle ilgili olarak Radyospor'dan 'a konuştu.

Türkiye'nin şu anda aktif tek Hakemi olan avukat , 'ın ibra edilmemesiyle ilgili olarak Radyospor'dan 'a konuştu: "Dava açılırsa, davaya bakacak mahkeme Fikret Orman'ın sebep olduğu zararı kendisine ödetebilir. Mahkemenin vereceği karara göre paranın tümünün ödenmesine de hükmedilebilir. Fikret Orman'ın da bu konuda itiraz hakkı var. Sayın Orman, bütün görevlerini eksiksiz olarak yerine getirdiğini kanıtlarsa bu sorumluluktan kurtulabilir. Genel Kurul, Orman aleyhine dava açabilir. Cezai bir süreç de olabilir. Savcılar, şikayet üzerine devreye girebilir. Orman ile ilgili suç duyurusunda bulunulursa da kimse şaşırmasın."

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