14 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kupada avantaj peşinde

Beşiktaş kupada avantaj peşinde
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 Giriş Tarihi: 14.01.2020

Son ilk maçında BB Erzurumspor deplasmanına gidecek olan , ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Siyah-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 4 sakat bulunurken, toplam 9 isim kadroya dahil edilmedi.

Son ilk maçında deplasmanında boy gösterecek olan , BB Erzurumspor karşısında avantajlı bir skor almak istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın 19 kişilik kadrosunu açıklarken sakatlığı bulunan Ljajic, Lens, Dorukhan ve Douglas'ın yanı sıra dinlendirilen , ve Atiba maç kadrosunda yer almadı. Avcı'nın devre arası kampına dahil etmediği Orkan Çınar ve Muhayer Oktay da Erzurum'a götürülmeyecek olan diğer isimler. Altyapıdan gelen , ve ise Erzurum kafilesinde yer aldı.

Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 18.30'da oynanacak olan karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılığını ise Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Kısal yapacak.

İki takım daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon 'de oynanan mücadelelerde Beşiktaş, deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçtan gol sesi çıkmadı.

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor deplasmanındaki 19 kişilik kadrosu şu şekilde:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, , Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Georges N'Koudou, , Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, , Abdoulay Diaby.

Guilherme 1 milyon'dan vazgeçti! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Guilherme 1 milyon'dan vazgeçti! Guilherme 1 milyon'dan vazgeçti!
Galatasaray'da 2 ayrılık daha! Sözleşmeleri feshediliyor Galatasaray'da 2 ayrılık daha! Sözleşmeleri feshediliyor
Lens üç hafta yok! Lens üç hafta yok!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör