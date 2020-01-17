Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Süper Lig’in 18’inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı.
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.
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