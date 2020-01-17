17 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.01.2020

Beşiktaş, ’in 18’inci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile katılmadı.

Beşiktaş, maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
G.Saray ile Beşiktaş transferde karşı karşıya! Brezilyalı yıldız... G.Saray ile Beşiktaş transferde karşı karşıya! Brezilyalı yıldız...
İşte Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş karnesi! İşte Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş karnesi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör