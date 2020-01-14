14 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Guilherme Beşiktaş için yaklaşık 1 milyon'dan vazgeçti!

Guilherme 1 milyon'dan vazgeçti!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.01.2020

'ın transferi için her konuda anlaşma sağladığı Brezilyalı oyuncu Guilherme siyah-beyazlılara gitmek için 150 bin Euro'dan (yaklaşık 1 milyon TL) vazgeçti.

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlı kulübün transferi için her konuda anlaşma sağladığı Guilherme, forması giyebilmek için önemli bir fedakârlıkta bulundu. için sadece 2 milyon TL harcama limiti bulunan Beşiktaş yönetiminin, Brezilyalı futbolcunun kiralık olarak forma giydiği 'a 150 bin Euro ödeme yapması gerekiyordu. Ancak Guilherme, Malatyaspor'daki 110 bin Euro'luk alacağını bırakarak rakamın 40 bin Euro'ya düşmesini sağladı. Kalan parayı da kendi cebinden karşılayacağını bildirerek Beşiktaş'ı büyük bir dertten kurtardı.

Bu sezon Yeni Malatya formasıyla 23 maça çıkan Guilherme bu maçların 14'üne sağ kanatta, 9'una on numara pozisyonunda başladı. Brezilyalı sağ kanattayken 5 gol, 5 asist; on numarayken ise 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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