13 Ocak 2020, Pazartesi
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Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
Giriş Tarihi: 13.01.2020
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 15 Ocak Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Çeşitli pas ve top kapma idmanlarının ardından da alan oyunları oynandı. Antrenman minyatür kale ve yarım sahada yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.
Bu arada tedavileri süren Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic'in idmana katılmadığı bildirildi.
Siyah-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından saat 14.30'da özel uçakla Erzurum'a gidecek.
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