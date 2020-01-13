13 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta kupa mesaisi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.01.2020

, son 16 turu ilk maçında 15 Ocak Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK 'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Çeşitli pas ve top kapma idmanlarının ardından da alan oyunları oynandı. Antrenman minyatür kale ve yarım sahada yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Bu arada tedavileri süren Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic'in idmana katılmadığı bildirildi.

Siyah-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından saat 14.30'da özel uçakla 'a gidecek.

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