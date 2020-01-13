Beşiktaş'ta Guilherme'nin ardından bir transfer daha! Ayrılık da var...

Devre arası transfer çalışmaları için bütçesi 350 bin Euro olan Beşiktaş'ta, BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan 40 bin Euro'ya Guilherme'yi kadrosuna katmıştı. Forvette Burak Yılmaz'a alternatif olabilecek bir golcü transfer etmek isteyen siyah-beyazlılarda, gündemine flaş bir isim girdi. Peki yıldız forvetle her konuda anlaşan Beşiktaş, bu transfer için bütçeyi nasıl oluşturacak? Bu konuda da Kara Kartal'a, yıldız futbolcu için beklenmedik bir teklif geldi. İşte bir taşla iki kuş vuracak siyah-beyazlılarda son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 11:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





