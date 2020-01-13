13 Ocak 2020, Pazartesi

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Beşiktaş'ta Guilherme'nin ardından bir transfer daha! Ayrılık da var...

Devre arası transfer çalışmaları için bütçesi 350 bin Euro olan Beşiktaş'ta, BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan 40 bin Euro'ya Guilherme'yi kadrosuna katmıştı. Forvette Burak Yılmaz'a alternatif olabilecek bir golcü transfer etmek isteyen siyah-beyazlılarda, gündemine flaş bir isim girdi. Peki yıldız forvetle her konuda anlaşan Beşiktaş, bu transfer için bütçeyi nasıl oluşturacak? Bu konuda da Kara Kartal'a, yıldız futbolcu için beklenmedik bir teklif geldi. İşte bir taşla iki kuş vuracak siyah-beyazlılarda son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 11:03
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Beşiktaş'ta Guilherme'nin ardından bir transfer daha! Ayrılık da var...

Transfer çalışmaları için TFF'nin faiz indirimi kararını bekleyen ancak ret cevabı alan Beşiktaş, 2 milyon TL harcama limiti bulunmasına rağmen Yeni Malatyaspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi kadrosuna kattı.

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Beşiktaş'ta Guilherme'nin ardından bir transfer daha! Ayrılık da var...

MAAŞTA 'FEDA' DEDİ

TFF'nin belirlediği limitler doğrultusunda yalnızca 2 milyon TL (350 bin euro) transfer limiti olan Beşiktaş, sezonun ilk yarısında menajeriyle görüşerek anlaşmaya vardığı Guilherme konusunda mutlu sona ulaştı.

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Beşiktaş'ta Guilherme'nin ardından bir transfer daha! Ayrılık da var...

Siyah-beyazlılar bu transfer için BTC Türk Yeni Malatyaspor'a 40 bin euro ödeyecek. Transfer çalışmaları için TFF'ye başvuran ve faiz indirimi için talepte bulunan Beşiktaş, TFF'den dün çıkan ret kararı sonrasında planlamada değişikliğe gitti.

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Beşiktaş'ta Guilherme'nin ardından bir transfer daha! Ayrılık da var...

Guilherme'nin özellikle Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle bu sezon için fedakarlık yapacağı öğrenilirken, maaşında önümüzdeki sezon arttırım yapılacak.

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Beşiktaş'ta Guilherme'nin ardından bir transfer daha! Ayrılık da var...

BURAK'A ALTERNATİF

Guilherme transferinde mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar, gözünü Burak Yılmaz'a alternatif olabilecek bir forvete dikti.

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