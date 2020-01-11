11 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman itiraz edecek

Fikret Orman itiraz edecek
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 Giriş Tarihi: 11.01.2020

Fikret Orman, ibra edilmemesi üzerine harekete geçti. Orman'ın ibrasızlığa karşı itiraz davası açacağı ve kararın kaldırılmasını talep edeceği bildirildi.

, ibra edilmemesi üzerine harekete geçti. Orman'ın ibrasızlığa karşı itiraz davası açacağı ve kararın kaldırılmasını talep edeceği bildirildi.

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