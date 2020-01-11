11 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Var müracaatı

Var müracaatı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Ahmet Nur Çebi, son olarak Fenerbahçe derbisi sonrası VAR sistemiyle ilgili 'ye yaptıkları itirazla ilgili de "Biz de herkes gibi biliyoruz ki futbolla ilgili konuların muhakeme edileceği yer tahkim kuruludur" dedi.

Ahmet Nur Çebi, son olarak Fenerbahçe derbisi sonrası VAR sistemiyle ilgili 'ye yaptıkları itirazla ilgili de "Biz de herkes gibi biliyoruz ki futbolla ilgili konuların muhakeme edileceği yer tahkim kuruludur. Biz bunları çok iyi biliyoruz ancak tahkime gidebilmemiz için tahkim 'önce müracaatınızı federasyon yönetim kuruluna yapacaksınız, oradan aldığınız cevaptan sonra bize müracaat edeceksiniz' diyor, biz o yolu aşamıyoruz. TFF'nin yapılan müracaata cevap vermesini beklemek durumundayız. Tahkim hakkımızın elimizden alınmaması gerekiyor."

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