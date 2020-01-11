11 Ocak 2020, Cumartesi
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Var müracaatı
Giriş Tarihi: 11.01.2020
Ahmet Nur Çebi, son olarak Fenerbahçe derbisi sonrası VAR sistemiyle ilgili TFF'ye yaptıkları itirazla ilgili de "Biz de herkes gibi biliyoruz ki futbolla ilgili konuların muhakeme edileceği yer tahkim kuruludur" dedi.
Ahmet Nur Çebi, son olarak Fenerbahçe derbisi sonrası VAR sistemiyle ilgili TFF'ye yaptıkları itirazla ilgili de "Biz de herkes gibi biliyoruz ki futbolla ilgili konuların muhakeme edileceği yer tahkim kuruludur. Biz bunları çok iyi biliyoruz ancak tahkime gidebilmemiz için tahkim 'önce müracaatınızı federasyon yönetim kuruluna yapacaksınız, oradan aldığınız cevaptan sonra bize müracaat edeceksiniz' diyor, biz o yolu aşamıyoruz. TFF'nin yapılan müracaata cevap vermesini beklemek durumundayız. Tahkim hakkımızın elimizden alınmaması gerekiyor."
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