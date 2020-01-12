12 Ocak 2020, Pazar

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Sergen Yalçın Beşiktaş'tan yıldız ismi istedi! "Verin parlatayım"

Süper Lig'de ilk devre çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 24 puan alarak 8. sırada bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da transfer için kollar sıvandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan o isme talip oldu. Geçtiğimiz sene Alanyaspor'u çalıştırırken de Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ın takımına alan ve Ozan'ın geri dönüşüne büyük katkıda bulunan başarılı çalıştırıcı Beşiktaş'a da aynı teklifi sundu. "Oyuncuyu verin, parlatayım." İşte transfere dair detaylar...

Giriş Tarihi: 12.01.2020 09:53
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Sergen Yalçın Beşiktaş'tan yıldız ismi istedi! Verin parlatayım

Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, kadrosuna takviye yapmak için harekete geçti. Tecrübeli teknik adamın hedefinde ise sürpriz bir isim var.

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Sergen Yalçın Beşiktaş'tan yıldız ismi istedi! Verin parlatayım

Deneyimli çalıştırıcının, eski takımı Beşiktaş'ın yıldızı için kulüple temasa geçtiği bildirildi. İşte dikkat çeken transfer gelişmesi...

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Sergen Yalçın Beşiktaş'tan yıldız ismi istedi! Verin parlatayım

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ta son iki sezondur kayıpları oynayan Oğuzhan Özyakup'a Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın talip oldu.

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Sergen Yalçın Beşiktaş'tan yıldız ismi istedi! Verin parlatayım

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den Alanya'ya kiralanan Ozan Tufan'ın yeniden doğuşunda büyük pay sahibi olan Yalçın, bu kez Oğuzhan için devreye girdi.

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Sergen Yalçın Beşiktaş'tan yıldız ismi istedi! Verin parlatayım

Siyah-beyazlı yönetime haber gönderen genç çalıştırıcı, "Oğuzhan kaliteli futbolcu ancak özgüven kazanması gerekiyor. Bize kiralayın, sezon sonuna kadar onu oynatayım. Yeniden parlasın" dedi.

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