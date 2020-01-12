12 Ocak 2020, Pazar
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Sergen Yalçın Beşiktaş'tan yıldız ismi istedi! "Verin parlatayım"
Süper Lig'de ilk devre çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 24 puan alarak 8. sırada bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da transfer için kollar sıvandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan o isme talip oldu. Geçtiğimiz sene Alanyaspor'u çalıştırırken de Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ın takımına alan ve Ozan'ın geri dönüşüne büyük katkıda bulunan başarılı çalıştırıcı Beşiktaş'a da aynı teklifi sundu. "Oyuncuyu verin, parlatayım." İşte transfere dair detaylar...
Giriş Tarihi: 12.01.2020 09:53
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