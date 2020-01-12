Beşiktaş'ta transfer çıkmazı! Limit aşılırsa ne olacak? İşte cevabı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın "Takım harcama limitine uygulanan faiz oranı" kararına ilişkin yaptığı itirazı reddetti. TFF'den yapılan açıklamada, " "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli 'Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına' ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, dosya ve ilgili tüm belgeler celp edilirken; yapılan müzakere neticesinde itirazın reddine oy birliği ile karar verildi" denildi.



