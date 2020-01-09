09 Ocak 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

"Son kararı Cenk verecek"

Son kararı Cenk verecek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.01.2020

 Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah beyazlılara geri döneceği konuşulan milli futbolcu 'un önce kendisi hakkında karar vermesi gerektiğini söyledi.

Ajansspor'a konuşan yönetici Emre Kocadağ, " bizim evladımız. Önce onun kariyerini nerede devam ettireceği konusunda karar vermesi gerekiyor. Eğer 'a dönmek isterse biz de şartlarımızı sonuna kadar zorlar ve onu yeniden yuvasına getiririz" dedi.

Abdullah Avcı: Burak-Cenk güzel hayal haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İngilizler duyurdu! İşte Cenk Tosun'un yeni takımı İngilizler duyurdu! İşte Cenk Tosun'un yeni takımı
Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Beşiktaş'a gelmek isterim Yıldız futbolcu resmen açıkladı! "Beşiktaş'a gelmek isterim"
Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör