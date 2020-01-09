09 Ocak 2020, Perşembe
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"Son kararı Cenk verecek"
Giriş Tarihi: 09.01.2020
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah beyazlılara geri döneceği konuşulan milli futbolcu Cenk Tosun'un önce kendisi hakkında karar vermesi gerektiğini söyledi.
Ajansspor'a konuşan yönetici Emre Kocadağ, "Cenk Tosun bizim evladımız. Önce onun kariyerini nerede devam ettireceği konusunda karar vermesi gerekiyor. Eğer Beşiktaş'a dönmek isterse biz de şartlarımızı sonuna kadar zorlar ve onu yeniden yuvasına getiririz" dedi.
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