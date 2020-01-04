04 Ocak 2020, Cumartesi
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Gutierrez'e kırmızı ışık
Giriş Tarihi: 04.01.2020
Beşiktaş'ın PSV'ye, Erick Gutierrez için yaptığı teklif geri döndü... Eindhovens Dagblad gazetesi haberinde 'şimdilik' olmak kaydıyla, Beşiktaş'ın teklifinin PSV'yi ikna etmediğini yazdı.
Gutierrez'in PSV ile Katar'daki kampa katılacağını belirtti. İki taraf arasında anlaşma olursa Meksikalı oyuncunun Katar'dan Türkiye'ye gidebileceğini yazdı.
MALATYA OZİ'NİN PEŞİNDE
Süper Lig'in ikinci yarısında orta saha için arayış içerisinde olan Yeni Malatyaspor'un, Beşiktaş'ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup'a talip olduğu öğrenildi. Bu transfer için nabız yoklayan Malatya, Abdullah Avcı'nın kararını bekliyor ancak tecrübeli hoca şu ana kadar olumlu-olumsuz bir yanıt vermedi.
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