04 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Gutierrez'e kırmızı ışık

Gutierrez'e kırmızı ışık
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.01.2020

'ın 'ye, Erick Gutierrez için yaptığı teklif geri döndü... Eindhovens Dagblad gazetesi haberinde 'şimdilik' olmak kaydıyla, Beşiktaş'ın teklifinin PSV'yi ikna etmediğini yazdı.

Gutierrez'in ile 'daki kampa katılacağını belirtti. İki taraf arasında anlaşma olursa Meksikalı oyuncunun Katar'dan 'ye gidebileceğini yazdı.

MALATYA OZİ'NİN PEŞİNDE

Süper Lig'in ikinci yarısında orta saha için arayış içerisinde olan 'un, 'ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan 'a talip olduğu öğrenildi. Bu transfer için nabız yoklayan Malatya, 'nın kararını bekliyor ancak tecrübeli hoca şu ana kadar olumlu-olumsuz bir yanıt vermedi.

Guilherme 'Yeni Malatyaspor'u sildi! haberin devamı

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