09 Ocak 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı: Burak-Cenk güzel hayal

Abdullah Avcı: Burak-Cenk güzel hayal
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.01.2020

Teknik Direktörü , kampında önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, “’ın ’a ‘Come to Beşiktaş’ demesi bana da güzel şeyler hayal ettiriyor. İki oyuncusu” dedi.

Spor'un sorularını yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı kendisine yöneltilen ", geçtiğimiz gün 'a 'Come to ' mesajı yolladı, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki oyuncusu" diyerek böyle bir transfere sıcak baktığını ifade etti. Avcı hakkında "Bugün (dün) başkanımız kampa katılacak, onunla bir toplantı yapacağız. Limitlere bakacağız. Transfer yapabilecek miyiz yoksa yapamayacak mıyız, bunları konuşacağız. Biz her durumda mevcut performansı yukarıya çekeceğiz. Bu da bir transferdir aslında" dedi. İlk dönemlerin zor geçtiğini ifade eden Avcı şöyle devam etti: "Yeni bir takım, biz yeniyiz, oyuncuların düşünceleri var. Sakat oyuncuların düzelmesi, transferlerin etkisi, bizim dokunuşlarımız. Daha sonra da potaya girdik. Bunun sunumuna da arkadaşlarımıza yapacağız ve detayları anlatacağız."

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