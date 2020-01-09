Abdullah Avcı: Burak-Cenk güzel hayal
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalya kampında önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, “Burak Yılmaz’ın Cenk Tosun’a ‘Come to Beşiktaş’ demesi bana da güzel şeyler hayal ettiriyor. İki milli takım oyuncusu” dedi.
TRT Spor'un sorularını yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı kendisine yöneltilen "Burak Yılmaz, geçtiğimiz gün Cenk Tosun'a 'Come to Beşiktaş' mesajı yolladı, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki milli takım oyuncusu" diyerek böyle bir transfere sıcak baktığını ifade etti. Avcı transfer hakkında "Bugün (dün) başkanımız kampa katılacak, onunla bir toplantı yapacağız. Limitlere bakacağız. Transfer yapabilecek miyiz yoksa yapamayacak mıyız, bunları konuşacağız. Biz her durumda mevcut performansı yukarıya çekeceğiz. Bu da bir transferdir aslında" dedi. İlk dönemlerin zor geçtiğini ifade eden Avcı şöyle devam etti: "Yeni bir takım, biz yeniyiz, oyuncuların düşünceleri var. Sakat oyuncuların düzelmesi, transferlerin etkisi, bizim dokunuşlarımız. Daha sonra da potaya girdik. Bunun sunumuna da arkadaşlarımıza yapacağız ve detayları anlatacağız."
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