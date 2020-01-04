04 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Cenk Tosun operasyonu!

Beşiktaş'tan Cenk Tosun operasyonu!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.01.2020

, eski forveti transferi için devreye girdi ancak milli futbolcunun bir talibi daha var; Cocu'nun çalıştırdığı . Everton'da ile beraber forma şansı bulması beklenen ancak istediği şansı bulamayan Cenk Tosun, 'de oynayabilmek için Everton'dan ayrılma kararı aldı.

Şu ana kadar sadece 5 maçta 290 dakika süre bulan ve Everton'dan ayrılma kararı alan 'un kısa bir önce yönetim ile de bu konu hakkında görüşerek düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma kiralanmasını talep etti.

ŞARTLARI ZORLUYORLAR

Kariyerine 'de devam etmek isteyen Cenk, Championship takımlarından 'in teklifini askıya aldı. Cocu'nun takıma katılmasını istediği Cenk için Everton ile masaya oturan Derby, olumlu sinyaller aldı ancak Cenk şimdilik süreci askıya alarak ve alternatifleri değerlendirme kararı aldı. 'dan da talipleri olan ve tüm opsiyonları değerlendirme kararı alan Cenk için şu anda öncelikli değil ancak yönetimi Cenk'in bu kararına rağmen tüm şartları zorluyor.

"GİTMESİ DOĞRU"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk'in kiralık olarak gitmesinin en doğru karar olacağını belirterek, "Cenk Tosun'dan 'de faydalanmamız için düzenli olarak oynaması gerekiyor. Takımında oynayamayan futbolcu, başka bir kulübe gitmeli, yedek kulübesinde oturmanın anlamı yok. Bu düşüncemi Cenk'e de anlattım" diye konuştu.

İTALYAN MEDYASI BALOTELLI İÇİN ISRARCI


İTALYAN basınında yer alan haberlere göre Brescia'dan ayrılmak isteyen Balotelli ile ilgilenen kulüplerin başında Beşiktaş'ın geldiği belirtildi. Transfermarketweb'de yer alan habere göre bu sezon ırkçılığa maruz kalan Balotelli, Brescia'dan ayrılmayı düşünüyor. Golcü futbolcu için en ciddi taliplinin de Beşiktaş olduğu öne sürüldü. Beşiktaş'ın oyuncuya 1.2 milyon Euro ücret tekli

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