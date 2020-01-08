08 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Yıldız futbolcu resmen açıkladı! "Beşiktaş'a gelmek isterim"

Süper Lig'de ilk yarı 30 puanla 5. sırada tamamlayarak lider Demir Grup Sivasspor'u takibini sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Yapacağı takviyelerle ligin ikinci yarısına hızlı bir giriş yapmak isteyen siyah-beyazlılarda başta forvet transferi olmak üzere oyuncu arayışları devam ederken, yıldız futbolcudan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 21:51 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 22:08
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Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Beşiktaş'a gelmek isterim

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Beşiktaş'ta takviye çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Beşiktaş'a gelmek isterim

Yaşadığı mali problemler nedeniyle kiralayabileceği oyunculara yönelen siyah-beyazlıların ilk hedefiyse forvet transferi...

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Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Beşiktaş'a gelmek isterim

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'dan istediği kadar faydalanamayan teknik direktör Abdullah Avcı, Güven Yalçın'ın performansından memnun olmaması nedeniyle hücum hattına mutlaka bir takviye yapılmasını istedi.

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Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Beşiktaş'a gelmek isterim

Bu doğrultuda adı Cenk Tosun, Kodjia, Pedro ve Sporar gibi isimlerle anılan siyah-beyazlılarda tecrübeli teknik adam, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

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Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Beşiktaş'a gelmek isterim

"HER DURUMDA MEVCUT PERFORMANSI YUKARI ÇEKECEĞİZ"

TRT Spor'a konuşan Abdullah Avcı "Bugün başkan kampa katılacak. Onunla bir toplantı yapacağız. Limitlere bakacağız. Transfer yapabilecek miyiz yoksa yapamayacak mıyız, bunları konuşacağız. Biz her durumda mevcut performansı yukarıya çekeceğiz. Bu da bir transferdir aslında" dedi.

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