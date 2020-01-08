08 Ocak 2020, Çarşamba
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Yıldız futbolcu resmen açıkladı! "Beşiktaş'a gelmek isterim"
Süper Lig'de ilk yarı 30 puanla 5. sırada tamamlayarak lider Demir Grup Sivasspor'u takibini sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Yapacağı takviyelerle ligin ikinci yarısına hızlı bir giriş yapmak isteyen siyah-beyazlılarda başta forvet transferi olmak üzere oyuncu arayışları devam ederken, yıldız futbolcudan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 08.01.2020 21:51 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 22:08
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