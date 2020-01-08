Yıldız futbolcu resmen açıkladı! "Beşiktaş'a gelmek isterim"

"HER DURUMDA MEVCUT PERFORMANSI YUKARI ÇEKECEĞİZ"

TRT Spor'a konuşan Abdullah Avcı "Bugün başkan kampa katılacak. Onunla bir toplantı yapacağız. Limitlere bakacağız. Transfer yapabilecek miyiz yoksa yapamayacak mıyız, bunları konuşacağız. Biz her durumda mevcut performansı yukarıya çekeceğiz. Bu da bir transferdir aslında" dedi.