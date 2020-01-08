08 Ocak 2020, Çarşamba
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Aston Villa Domagoj Vida için geliyor!
Giriş Tarihi: 08.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yı transfer etmek isteyen İngiliz ekibi Aston Villa, bu transfer için ilk adımı atmaya hazırlanıyor.
İngiliz ekibinin yetkilileri bu hafta içinde İstanbul'a gelip siyah-beyazlı yetkililerle görüşeceği belirtildi.
İngiliz ekibinin Beşiktaş'a Hırvat stoper için 5 milyon euro teklif edeceği, siyah-beyazlıların ise 8 milyon eurodan pazarlığa oturacağı bildirildi.
Öte yandan Domagoj Vida, "Beşiktaş'ta çok mutluyum. Ailem de burada yaşamaktan dolayı mutlu." sözleri de daha önce yazılmıştı.
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