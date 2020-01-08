08 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Aston Villa Domagoj Vida için geliyor!

İngiliz ekibi Vida'yı istiyor!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.01.2020

ekiplerinden 'ın Hırvat stoperi 'yı etmek isteyen İngiliz ekibi , bu transfer için ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

İngiliz ekibinin yetkilileri bu hafta içinde İstanbul'a gelip siyah-beyazlı yetkililerle görüşeceği belirtildi.

İngiliz ekibinin 'a Hırvat stoper için 5 milyon euro teklif edeceği, siyah-beyazlıların ise 8 milyon eurodan pazarlığa oturacağı bildirildi.

Öte yandan , "Beşiktaş'ta çok mutluyum. Ailem de burada yaşamaktan dolayı mutlu." sözleri de daha önce yazılmıştı.

Beşiktaş'ın istediği oldu! 6.5 milyon Euro... haberin devamı

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