09 Ocak 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Ljajic için 10 milyon Euro

Ljajic için 10 milyon Euro
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.01.2020

'ta sezonun ilk yarısında 'nın ve taraftarların beklentisini karşılayamayan Ljajic için Serie A ekiplerinden Udinese'nin ilgisi devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sırp oyuncu için ilk temasları gerçekleştiren İtalyan kulübü, 'ın 10 milyon euro'luk bonservis talebi sonrasında beklemeye geçti. Yıldız oyuncu için Serie A'da yer alan bir başka ekip olan Verona'nın da bir ilgisinin olduğu ancak kiralama teklifi yapmayı planladığı belirtildi.

Yıldız futbolcu resmen açıkladı! haberin devamı

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