07 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta son dakika Oğuzhan Özyakup mesaisi

Beşiktaş'ta son dakika Oğuzhan Özyakup mesaisi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.01.2020

'ta iyice gözden düşen Oğuzhan Özyakup'u İttifak Holding kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Transfere başarılı orta saha oyuncusu karar verecek.

'un kiralık olarak kadroya katmayı planladığı Oğuzhan Özyakup'la ilgili önemli gelişmeler var. İç Anadolu ekibinin deneyimli oyuncuya talip olması 'ı da harekete geçirdi.

Takımda iyice gözden düşen Oğuzhan'a Konyaspor'a kiralık gitmesi konusunda öneri sunulacağı öğrenildi. Transfere başarılı orta saha oyuncusu karar verecek.

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