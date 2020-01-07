Beşiktaş'ta son dakika Oğuzhan Özyakup mesaisi

Beşiktaş'ta iyice gözden düşen Oğuzhan Özyakup'u İttifak Holding Konyaspor kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Transfere başarılı orta saha oyuncusu karar verecek.

Konyaspor'un kiralık olarak kadroya katmayı planladığı Oğuzhan Özyakup'la ilgili önemli gelişmeler var. İç Anadolu ekibinin deneyimli oyuncuya talip olması Beşiktaş'ı da harekete geçirdi.

Takımda iyice gözden düşen Oğuzhan'a Konyaspor'a kiralık gitmesi konusunda öneri sunulacağı öğrenildi. Transfere başarılı orta saha oyuncusu karar verecek.