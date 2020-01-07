07 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması

Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 Giriş Tarihi: 07.01.2020

'tan 'la ilgili son dakika açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'le olan sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdiren Arda Turan'ı edeceklerine ilişkin haberleri yalanladı.

Kulübü, 'ın edileceği iddialarını yalanladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan'ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Arda Turan'ın yeni takımı açıklandı!

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