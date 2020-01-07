07 Ocak 2020, Salı
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Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması
Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 Giriş Tarihi: 07.01.2020
Beşiktaş'tan Arda Turan'la ilgili son dakika açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'le olan sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdiren Arda Turan'ı transfer edeceklerine ilişkin haberleri yalanladı.
Beşiktaş Kulübü, Arda Turan'ın transfer edileceği iddialarını yalanladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan'ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
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