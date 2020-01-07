07 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Kartal salona indi

Kartal salona indi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Beşiktaş, devre arası çalışmalarına dün sabah kamp yaptığı otelin salonundaki antrenmanla devam etti. Siyah- beyazlıların basına kapalı idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Beşiktaş, devre arası çalışmalarına dün sabah kamp yaptığı otelin salonundaki antrenmanla devam etti. Siyah- beyazlıların basına kapalı idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör yönetimindeki antrenman 2 grup halinde salonda yapılan ısınma çalışması sonrası, bisiklet ve istasyonlardan oluşan parkurda devam etti. Futbolcular değişmeli olarak denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla idmanı tamamladı. Beşiktaş, Antalya kampındaki devre arası çalışmalarına bugün devam edecek.
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