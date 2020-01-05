05 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e İtalya'dan iki talip!

Beşiktaş'ın istediği oldu! 6.5 milyon Euro...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.01.2020

Sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan , 'in ilk yarısında formasıyla istenilen performansı gösteremeyen Sırp futbolcu Adem Ljajic'e 'dan iki talip çıktı.

'ın yaz transfer döneminde 'nın ekibinden 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı , Beşiktaş'ta ilk devre beklenilen performansı gösterememişti.

TuttoSport'ta yer alan habere göre; Adem Ljajic'e İtalya ekiplerinden ve talip oldu. Fakat Sırp oyuncunun yüksek maliyeti bu kulüpler için bir sorun niteliğinde...

İki kulüp de Ljajic'in menajerlik şirketiyle temasa geçti ve Ljajic'in maaşında indirime gitmesi halinde Beşiktaş'a teklif sunacakları belirtildi.

BEŞİKTAŞ 6.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Beşiktaş'ın oyuncuyu serbest bırakma şartı ise Ljajic'e ödediği bonservis bedeli olan 6.5 milyon Euro'yu tahsil etmek. Şayet bir kulüp bu parayı öderse Beşiktaş Ljajic'in gitmesine izin verecek.

28 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon siyah-beyazlı formayla 20 maça çıktı ve takımına 3 gol 5 asistlik katkı sağladı.

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