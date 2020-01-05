Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e İtalya'dan iki talip!

Sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan Adem Ljajic, Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş formasıyla istenilen performansı gösteremeyen Sırp futbolcu Adem Ljajic'e İtalya'dan iki talip çıktı.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde İtalya'nın Torino ekibinden 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Adem Ljajic, Beşiktaş'ta ilk devre beklenilen performansı gösterememişti.

TuttoSport'ta yer alan habere göre; Adem Ljajic'e İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona ve Udinese talip oldu. Fakat Sırp oyuncunun yüksek maliyeti bu kulüpler için bir sorun niteliğinde...

İki kulüp de Ljajic'in menajerlik şirketiyle temasa geçti ve Ljajic'in maaşında indirime gitmesi halinde Beşiktaş'a teklif sunacakları belirtildi.

BEŞİKTAŞ 6.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Beşiktaş'ın oyuncuyu serbest bırakma şartı ise Ljajic'e ödediği bonservis bedeli olan 6.5 milyon Euro'yu tahsil etmek. Şayet bir kulüp bu parayı öderse Beşiktaş Ljajic'in gitmesine izin verecek.

28 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon siyah-beyazlı formayla 20 maça çıktı ve takımına 3 gol 5 asistlik katkı sağladı.