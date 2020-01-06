06 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş salonda çalıştı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.01.2020

, devre arası çalışmalarına bu sabah kamp yaptığı otelin salonundaki antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü.

İkinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren , bugün kamp yaptığı otelin salonunda çalışma gerçekleştirdi. yönetimindeki antrenman 2 grup halinde salonda yapılan ısınma çalışması sonrası, bisiklet ve istasyonlardan oluşan parkurda devam etti. Futbolcular değişmeli olarak denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Beşiktaş, Antalya kampındaki devre arası çalışmalarına yarın devam edecek.

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