06 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Atiba'nın bu özelliğini duyanlar şaşırıp kalıyor!

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını sona ererken, taraftarlar heyecanla takımlarının yapacağı transfer hamlelerini beklemeye koyuldu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları Antalya'da start alırken, siyah-beyazlı bazı futbolcuların bilinmeyen özellikleri ortaya çıktı. İşte Beşiktaşlı futbolcuların birbirinden ilginç özellikleri...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 11:50
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Atiba'nın bu özelliğini duyanlar şaşırıp kalıyor!

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte yeni bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından Fikret Orman, istifa kararı alarak olağanüstü kongreye gitme kararı almıştı. Yapılan kongrede başkan seçilen Ahmet Nur Çebi'nin göreve başlamasının ardından alınan üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 30 puanla 5. sırada tamamladı.

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Atiba'nın bu özelliğini duyanlar şaşırıp kalıyor!

Siyah beyazlı renklere gönül veren taraftarlar ise futbolcuların başarılı olmasını canı gönülden arzuluyor. Peki, tüm Beşiktaşlıların üzerilerine titrediği futbolcular gerçekte nasıl karaktere sahipler? En çok nelerden hoşlanırlar? Antrenman ve maçlardan arta kalan zamanlarında nelerle uğraşırlar? Futboldan başka yetenekleri var mı? İşte Hürriyet'in haberine göre Beşiktaşlı futbolcuların bilinmeyenleri...

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Atiba'nın bu özelliğini duyanlar şaşırıp kalıyor!

PEDRO REBOCHO: RAP ÇILGINI

RAP müzikle yoğun derecede ilgili. Antrenman sonraları kulağından müzik eksik olmaz. Dinlerken kendinden geçiyor. Rap alemindeki adı 'StiffWrist' olan Rebocho, 2016 yılında fibula kemiğinde yaşadığı sakatlık sonrası sözlerini kendisinin yazdığı 'Fibula' adlı rap şarkıya klip çekip yayınladı.

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Atiba'nın bu özelliğini duyanlar şaşırıp kalıyor!

ENZO ROCO: FOTOĞRAFÇI

Yeni yerler keşfetmeyi seviyor. Her tatil fırsatında değişik yerlerden çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih ediyor. Aynı zamanda fotoğraf makinesi koleksiyoncusu.

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Atiba'nın bu özelliğini duyanlar şaşırıp kalıyor!

UMUT NAYİR: KİTAP KURDU

Halen eğitim gördüğü hukuk fakültesinin kitapları dışında siyasi, bilimsel ve teknoloji kitaplarına yoğun ilgi gösteriyor. Sıkı bir kitap okuyucusu. Ayrıca Football Manager oynamayı da sever ve bu oyunda bir hayli iddialıdır.

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