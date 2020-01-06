Atiba'nın bu özelliğini duyanlar şaşırıp kalıyor!

Siyah beyazlı renklere gönül veren taraftarlar ise futbolcuların başarılı olmasını canı gönülden arzuluyor. Peki, tüm Beşiktaşlıların üzerilerine titrediği futbolcular gerçekte nasıl karaktere sahipler? En çok nelerden hoşlanırlar? Antrenman ve maçlardan arta kalan zamanlarında nelerle uğraşırlar? Futboldan başka yetenekleri var mı? İşte Hürriyet'in haberine göre Beşiktaşlı futbolcuların bilinmeyenleri...