07 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Cenk Tosun ısrarı

Cenk Tosun ısrarı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Beşiktaş yönetiminin ısrarla renklerine katmak istediği Cenk, takımlarından gelen teklifi kabul etmezse yeniden olacak

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, kadrosuna takviye etmenin planlarını yapıyor. Yönetim, transfer imkanı bulursa önceliği hücum bölgesine verecek. Birçok oyuncu ile temasa geçen siyah-beyazlı ekibin hedefinde eski futbolcusu da var. Ancak bu transferin gerçekleşme ihtimali çok yüksek değil. Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazır gitmek için sezon sonuna kadar başka bir takıma transferi düşünen milli futbolcunun önceliği 'de kalmak. , Newcastle United ve Aston Villa takımları da Cenk için temaslarını sürdürüyor. Bu görüşmelerden sonuç çıkmaz ve 28 yaşındaki futbolcu da alacağı ücretten fedakarlık yaparsa bu transferin gerçekleşebileceği belirtiliyor. Cenk'e Beşiktaş dışında Türkiye'den başka talipler de var.
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