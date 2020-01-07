07 Ocak 2020, Salı
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Cenk Tosun ısrarı
Giriş Tarihi: 07.01.2020
Beşiktaş yönetiminin ısrarla renklerine katmak istediği Cenk, Premier Lig takımlarından gelen teklifi kabul etmezse yeniden Kartal olacak
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, kadrosuna takviye etmenin planlarını yapıyor. Yönetim, transfer imkanı bulursa önceliği hücum bölgesine verecek. Birçok oyuncu ile temasa geçen siyah-beyazlı ekibin hedefinde eski futbolcusu Cenk Tosun da var. Ancak bu transferin gerçekleşme ihtimali çok yüksek değil. Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazır gitmek için sezon sonuna kadar başka bir takıma transferi düşünen milli futbolcunun önceliği Premier Lig'de kalmak. Crystal Palace, Newcastle United ve Aston Villa takımları da Cenk için temaslarını sürdürüyor. Bu görüşmelerden sonuç çıkmaz ve 28 yaşındaki futbolcu da alacağı ücretten fedakarlık yaparsa bu transferin gerçekleşebileceği belirtiliyor. Cenk'e Beşiktaş dışında Türkiye'den başka talipler de var.
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