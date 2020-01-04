04 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Kimse bunu beklemiyordu! Necip Uysal...

Kimse bunu beklemiyordu! Necip Uysal...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.01.2020

'ın altyapısından yetişen ve uzun yıllar siyah-beyazlı formayı terleten 'a ekiplerinden Ankaragücü talip oldu.

Başkent temsilcisinin teknik direktörü Mustafa Kaplan'ın kadrosunda görmek istediği Necip için, siyah-beyazlırla temasa geçeceği kaydedildi.

28 yaşındaki oyuncu bu sezon 'ta 14 maçta forma giydi.

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