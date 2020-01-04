04 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan forvet çıkarması!

Beşiktaş'tan forvet çıkarması!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.01.2020

yapmak için bütçe oluşturulması gereken 'ta ilk hedef oyuncu satmak! Bu süreçte transferlerde vakit kaybı yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar bir yandan da kadroya dahil etmek istediği oyuncularla görüşmeyi de sürdürüyor.

Yönetici Erdal Torunoğulları, forvet oyuncusu ve kulübü ile görüşmeye başladı.

22 yaşındaki futbolcu bu sezon Fiorentina ile çıktığı 6 karşılaşmada 191 dakika süre alarak 1 gol katkısı sağladı. Pedro, geçtiğimiz sezon Brezilya'nın Fluminense ekibinden Fiorentina'ya 11 milyon Euro bonservis bedeliyle olmuştu.

Öte yandan Pedro'nun kadroya dahil edilememesi halinde 'ın Torino'da forma giyen 'yı listesine dahil edeceği belirtiliyor.

Simone Zaza da takımıyla bu sezon çıktığı 19 maçta 6 gol gol 4 asistlik performans göstermişti.

Beşiktaşa dünyaca ünlü İtalyan forvet! İşte detaylar... BEŞİKTAŞ'A DÜNYACA ÜNLÜ İTALYAN FORVET! İŞTE DETAYLAR...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan Cenk Tosun operasyonu! Beşiktaş'tan Cenk Tosun operasyonu!
Beşiktaş'a iki müjde birden! Beşiktaş'a iki müjde birden!
Beşiktaş’ta Erdem Seçgin Ümraniyespor’a kiralandı Beşiktaş’ta Erdem Seçgin Ümraniyespor’a kiralandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör