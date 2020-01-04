Beşiktaş'tan forvet çıkarması!

Transfer yapmak için bütçe oluşturulması gereken Beşiktaş'ta ilk hedef oyuncu satmak! Bu süreçte transferlerde vakit kaybı yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar bir yandan da kadroya dahil etmek istediği oyuncularla görüşmeyi de sürdürüyor.

Yönetici Erdal Torunoğulları, forvet oyuncusu Pedro ve kulübü Fiorentina ile görüşmeye başladı.

22 yaşındaki futbolcu bu sezon Fiorentina ile çıktığı 6 karşılaşmada 191 dakika süre alarak 1 gol katkısı sağladı. Pedro, geçtiğimiz sezon Brezilya'nın Fluminense ekibinden Fiorentina'ya 11 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Öte yandan Pedro'nun kadroya dahil edilememesi halinde Beşiktaş'ın Torino'da forma giyen Simone Zaza'yı listesine dahil edeceği belirtiliyor.

Simone Zaza da takımıyla bu sezon çıktığı 19 maçta 6 gol gol 4 asistlik performans göstermişti.