Beşiktaş kondisyon depoladı
Antalya kampında ikinci yarı hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, sabah yaptığı antrenmanda kondisyon depoladı. Soğuk algınlığı bulunan Victor Ruiz çalışmaya katılmadı.
Antalya kampında ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, sabah antrenmanında kondisyon depoladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada sakatlığı bulunan Douglas, takımdan ayrı düz koşu yaparken, Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz da salonda çalıştı. Burak Yılmaz antrenmanın son bölümlerinde sahaya çıkarak düz koşu yaptı. Soğuk algınlığı bulunan Victor Ruiz ise çalışmaya katılmadı. Takıma dün akşam dahil olan Vida, sabah antrenmanında takımla birlikte yer alırken, Loris Karius ise bugün öğleden sonra Antalya'ya gelerek akşam idmanında sahada olacak.
Düz koşu yapan futbolcular, daha sonra istasyon çalışmalarına geçti. Dayanıklılık ve kuvvet idmanında 4 gruba ayrılan futbolcuların, istasyon değişimlerinde yaptıkları koşular eğlenceli görüntüler oluşturdu. Siyah-beyazlılar antrenmanın son bölümünde 3 takıma ayrılarak dar alanda çift kale maç yaptı.
Beşiktaş, hazırlıklarına bu akşam basına kapalı olarak devam edecek.
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