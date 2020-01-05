05 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Kartal hız kesmiyor

Kartal hız kesmiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.01.2020

Beşiktaş, Antalya kampında dün çift idmanla çalışmalarını sürdürdü Çift kale maçı kazanan turuncu takım zaferi galibiyet pozuyla kutladı.

Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya'da hazırlanan Beşiktaş, dün çift idmanla günü tamamladı. Sabah idmanında kuvvet çalışmalarının yer aldığı program uygulandı. İkinci bölümde topla çalışan Avcı'nın öğrencileri, pas ve kondisyon hareketlerinin yer aldığı çalışmalar yaptı. Sabah idmanı serbest çift kale turnuvası ile sona erdi. Oldukça çekişmeli ve tartışmalı geçen turnuvayı kazanan turuncu takım maç sonu kameralara galibiyet pozu verdi. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada sakatlığı bulunan Douglas, takımdan ayrı düz koşu yaparken, Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz da salonda çalıştı. Burak Yılmaz antrenmanın son bölümlerinde sahaya çıkarak düz koşu yaptı. Soğuk algınlığı bulunan Victor Ruiz ise çalışmaya katılmadı. Siyah-beyazlılarda önceki akşam kampa katılan Hırvat yıldız Domagoj Vida sabah idmanında yer aldı.
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