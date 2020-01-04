Beşiktaş'tan 18 günde 5 maç
Siyah-beyazlılar, 15 Ocak'tan itibaren 1 Şubat'a kadar 18 gün içerisinde 3'ü Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 resmi maça çıkacak.
15 Ocak'tan itibaren yoğun bir programa girecek olan Kartal, 18 gün içinde 3'ü lig, 2'si kupa 5 maça çıkacak. Beşiktaş ilk olarak 15 Ocak çarşamba günü Erzurum deplasmanına gittikten sonra, 19 Ocak Pazar günü Süper Lig'de Sivasspor'u ağırlayacak. Üç gün sonra 22 Ocak Çarşamba günü kupa rövanşında Erzurumspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, bu maçtan 4 gün sonra da Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günü İzmir deplasmanında Göztepe ile karşılayacak. Kara Kartal'ın 18 gün içinde yapacağı 5'inci maç ise 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile olacak.
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