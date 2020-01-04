04 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan 18 günde 5 maç

18 günde 5 maç
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.01.2020

Siyah-beyazlılar, 'tan itibaren 1 Şubat'a kadar 18 gün içerisinde 3'ü , 2'si olmak üzere toplam 5 resmi maça çıkacak.

'tan itibaren yoğun bir programa girecek olan , 18 gün içinde 3'ü lig, 2'si kupa 5 maça çıkacak. ilk olarak 15 Ocak çarşamba günü deplasmanına gittikten sonra, 19 Ocak Pazar günü 'de 'u ağırlayacak. Üç gün sonra 22 Ocak Çarşamba günü kupa rövanşında Erzurumspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, bu maçtan 4 gün sonra da Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günü deplasmanında ile karşılayacak. Kara Kartal'ın 18 gün içinde yapacağı 5'inci maç ise 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda ile olacak.

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