04 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Mert Müldür'e kanca

Mert Müldür'e kanca
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.01.2020

'ta harekatı dört koldan sürüyor. Siyah-beyazlılar, sezon başında Sassuolu’ya transfer olan 20 yaşındaki sağ bek ’ü kiralamayı hedefliyor

'ın sezon başında da istediği ama Sassuolo'ya kaptırdığı milli oyuncu için İtalyan ekibinin kapısını çaldığı öğrenildi. Euro 2020'de forma giymek için sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini kulüp yönetimiyle paylaşan Mert için, 'ın sezon sonuna kadar kiralama teklifi yapacağı bildirildi. Sassuolo'nun Mert için Beşiktaş'a henüz cevap vermediği, siyah-beyazlıların önceliğinde ise sağ bekin önemli yer kaplamadığı bildirildi. Teknik direktör 'nın, 20 yaşındaki genç oyuncu Mert'i sadece sağ bekte değin aynı zamanda stoperde de oynayabilmesi nedeniyle istediği belirtildi.

Beşiktaş'a iki müjde birden! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan Cenk Tosun operasyonu! Beşiktaş'tan Cenk Tosun operasyonu!
Beşiktaş'a iki müjde birden! Beşiktaş'a iki müjde birden!
Beşiktaş’ta Erdem Seçgin Ümraniyespor’a kiralandı Beşiktaş’ta Erdem Seçgin Ümraniyespor’a kiralandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör