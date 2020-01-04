Beşiktaş'tan Mert Müldür'e kanca

Beşiktaş'ta transfer harekatı dört koldan sürüyor. Siyah-beyazlılar, sezon başında Sassuolu’ya transfer olan 20 yaşındaki sağ bek Mert Müldür’ü kiralamayı hedefliyor

Kartal'ın sezon başında da istediği ama Sassuolo'ya kaptırdığı milli oyuncu Mert Müldür için İtalyan ekibinin kapısını çaldığı öğrenildi. Euro 2020'de forma giymek için sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini kulüp yönetimiyle paylaşan Mert için, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralama teklifi yapacağı bildirildi. Sassuolo'nun Mert için Beşiktaş'a henüz cevap vermediği, siyah-beyazlıların transfer önceliğinde ise sağ bekin önemli yer kaplamadığı bildirildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, 20 yaşındaki genç oyuncu Mert'i sadece sağ bekte değin aynı zamanda stoperde de oynayabilmesi nedeniyle istediği belirtildi.