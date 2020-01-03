03 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a iki müjde birden!

Beşiktaş'a iki müjde birden!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.01.2020

’de ikinci yarı hazırlıklarına ’nın Belek bölgesinde başlayan , kampın ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör yönetiminde yapılan ve yaklaşık bir saat süren antrenman yüksek tempoda geçti. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle uzun süre forma giyemeyen futbolcular ve Douglas da çalışmalara başladı.

Toplu olarak verilen geleneksel kamp pozunun ardından takım toplantısı ile başlayan idman; koşu, streching ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde ise 6 minik kaleli tek pas turnuvasına geçildi. Kampın ilk idmanı olmasına rağmen topla yapılan antrenmandaki yüksek tempo dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan antrenmanı Asbaşkan ve A Takım Sorumlu Yöneticisi Emre Kocadağ da takip etti.

DORUKHAN VE DOUGLAS SAHAYA İNDİ

'inde 7'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak ameliyat olan , rehabilitasyon sürecini kampında yapıyor. Önce salonda kuvvet çalışmaları yapan Dorukhan, ardından sahaya inerek yürüyüş ve hafif tempolu koşu idmanı yaptı. Yine uzun süredir sakat olan Douglas da, Roco ve ile beraber takımdan ayrı bireysel çalışmalara devam etti.

Siyah-beyazlı ekibin kampında Karius ve Vida haricinde eksik futbolcu bulunmuyor. Bu futbolculardan Vida bu gece, Karius ise yarın kampa katılacak.

, Belek kampına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.



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