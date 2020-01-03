03 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş devre arası kampı için Antalya'da!

Beşiktaş kamp için Antalya'da!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.01.2020

İkinci yarı hazırlıklarını 10 Ocak tarihine kadar 'da yapacak olan , için bu şehre geldi. Siyah-beyazlılar ilk idmanını bu akşam saat 18.00'de yapacak.

'in ikinci yarısına 'da hazırlanacak olan , çalışmaları için kente geldi. 10 Ocak tarihine kadar kamp yapıp 2 de hazırlık maçı oynayacak olan siyah-beyazlıları Antalya'da taraftarlar karşıladı. , 31 futbolcuyu Antalya kampına dahil ederken bu isimler arasında Orkan Çınar ve Muhayer Oktay yer almadı. Futbolcular havalimanından tezahüratlar eşliğinde çıkarken, taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı ve tecrübeli isim 'a çiçek verdi. Bu arada Abdullah Avcı, otobüse bindikten sonra, takımı karşılamak için okula gitmediğini belirten 13 yaşındaki bir taraftar için tekrar otobüsün kapısına geldi ve genç taraftarın fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Takım otobüsüyle alandan ayrılan ve kamp yapılacak otele giden siyah-beyazlılar, Antalya'daki ilk idmanını bu akşam saat 18.00'de yapacak.

Beşiktaş kamp için Antalya'da

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