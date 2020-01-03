03 Ocak 2020, Cuma

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Beşiktaş'a dünyaca ünlü İtalyan forvet! İşte detaylar...

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan fakat son 9 haftada aldığı 7 galibiyetle zirve yarışına dahil olan Beşiktaş, sezon sonu mutlu sona ulaşmak için transferde gözünü kararttı. İleri uçta sadece bitirici forvet olarak Burak Yılmaz'a sahip olan siyah-beyazlılar, Burak'a partner olabilecek bir isim arayışına girdi. Bu kapsamda Kartal'ın radarına sürpriz bir isim girdi. Siyah-beyazlıların gündeminde İtalyan forvet var! İşte o forvet ve transferin detayları...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 09:46
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Beşiktaş'a dünyaca ünlü İtalyan forvet! İşte detaylar...

Ahmet Nur Çebi'nin yeniden başkanlığa seçilmesiyle birlikte hayata dönen Beşiktaş, Süper Lig'de iyi bir çıkış yakaladı. İlk 8 karşılaşmada 2 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyet alarak 9 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, Çebi'nin gelişinin ardından seriye bağladı.

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Beşiktaş'a dünyaca ünlü İtalyan forvet! İşte detaylar...

Son 9 karşılaşmada 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden Kara Kartal, 30 puan ile 5. sırada yer aldı. İkinci yarıda lider Sivasspor ile arasındaki 7 farkı kapatarak şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş, transfere yöneldi.

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Beşiktaş'a dünyaca ünlü İtalyan forvet! İşte detaylar...

ÖNCELİK OYUNCU SATIŞI

Beşiktaş yönetimi, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için tüm şartları zorlama kararı aldı. TFF'nin harcama limitleri açıklamasının ardından oyuncu satmadan ya da yüksek maliyetli oyuncularını elden çıkarmadan transfer yapamayacak olan Beşiktaş'ta yönetimin eli kolu bağlandı.

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Beşiktaş'a dünyaca ünlü İtalyan forvet! İşte detaylar...

Yönetimin bir kısmı yüksek maliyetli oyuncuları maaşları konusunda ikna etmek için harekete geçti. Bir kısmı da futbolcu satışı yapmak için yollara döküldü. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi önceliği ayrılacak futbolculara verecek..

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Beşiktaş'a dünyaca ünlü İtalyan forvet! İşte detaylar...

Kadroda yeteri kadar şans bulamayan ve verimi az olan oyunculara gelen teklifler değerlendirilecek. Futbolcuların yüksek maaş yükünden de kurtulmak isteyen siyah beyazlılar, ayrılmak isteyen oyuncularla anlaşma yoluna da gidecek. Abdullah Avcı'dan gelen rapora göre hareket eden Beşiktaşlı yetkililer forvet, kanat ve merkez orta saha mevkilerine takviye yapmak istiyor..

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