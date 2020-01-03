03 Ocak 2020, Cuma
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Beşiktaş'a dünyaca ünlü İtalyan forvet! İşte detaylar...
Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan fakat son 9 haftada aldığı 7 galibiyetle zirve yarışına dahil olan Beşiktaş, sezon sonu mutlu sona ulaşmak için transferde gözünü kararttı. İleri uçta sadece bitirici forvet olarak Burak Yılmaz'a sahip olan siyah-beyazlılar, Burak'a partner olabilecek bir isim arayışına girdi. Bu kapsamda Kartal'ın radarına sürpriz bir isim girdi. Siyah-beyazlıların gündeminde İtalyan forvet var! İşte o forvet ve transferin detayları...
Giriş Tarihi: 03.01.2020 09:46
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