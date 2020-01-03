03 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ta Erdem Seçgin Ümraniyespor’a kiralandı

Beşiktaş’ta Erdem Seçgin Ümraniyespor’a kiralandı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.01.2020

’ta genç futbolculardan , sezon sonuna kadar 1’inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a kiralandı.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa Ligi'nde 3, 'nda ise 2 maçta görev alan , Ümraniyespor'a oldu. Transferler ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel oyuncularımızdan Erdem Seçgin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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