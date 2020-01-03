03 Ocak 2020, Cuma
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Rebocho'da 'şartlı' anlaşma
Giriş Tarihi: 03.01.2020
Sezon başında satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralanan Rebocho ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Rebocho'nun sözleşmesindeki bir madde yönetimi ve teknik kadroyu sıkıntıya düşürüyor.
Sözleşmede yer alan maddeye göre Reboccho bir sezon içinde 20 resmi maçta forma giyerse 2 milyon 750 bin euro'luk bonservis bedeli ödenerek satın alınmak zorunda. Şimdiye kadar 13 resmi maçta forma giyen Portekizli 7 maçta daha oynarsa, yönetim bu parayı ödeyerek Rebocho'yu renklerine katacak.
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