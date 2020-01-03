03 Ocak 2020, Cuma
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Burak Yılmaz'a İtalya'dan iki talip
Giriş Tarihi: 03.01.2020
İkinci yarı çalışmalarına bugün başlayacak olan Beşiktaş'ta, takımdaki oyunculara gelen teklifleri bir yenisi daha eklendi. Sezon başında Lecce’ye transferi gerçekleşmeyen golcü için Lazio ve Fiorentina’nın devrede olduğu dile getirildi.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sezon başında ısrarlı tekliflerine rağmen Lecce'ye transferi gerçekleşmeyen Burak Yılmaz için bu kez de Lazio ve Fiorentina kulüpleri devreye girdi. Yılbaşı tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte İtalya'nın Floransa kentinde bulunduğu belirtilen deneyimli golcünün, burada kendisini isteyen kulüplerle transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği iddia edildi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 maçta 5 gol kaydeden 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi geçtiğimiz günlerde 2021 yılına kadar uzatılmıştı.
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