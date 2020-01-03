03 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz'a İtalya'dan iki talip

Burak Yılmaz'a İtalya'dan iki talip
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.01.2020

İkinci yarı çalışmalarına bugün başlayacak olan 'ta, takımdaki oyunculara gelen teklifleri bir yenisi daha eklendi. Sezon başında Lecce’ye transferi gerçekleşmeyen golcü için Lazio ve Fiorentina’nın devrede olduğu dile getirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sezon başında ısrarlı tekliflerine rağmen Lecce'ye transferi gerçekleşmeyen için bu kez de Lazio ve Fiorentina kulüpleri devreye girdi. Yılbaşı tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte İtalya'nın Floransa kentinde bulunduğu belirtilen deneyimli golcünün, burada kendisini isteyen kulüplerle transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği iddia edildi. Bu sezon formasıyla 11 maçta 5 gol kaydeden 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi geçtiğimiz günlerde 2021 yılına kadar uzatılmıştı.

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