Beşiktaş sahaya iniyor

Beşiktaş, ikinci yarı için kamp hazırlıklarına bugün Antalya’da başlayacak. Siyah-beyazlılar 10 Ocak’a kadar devam edecek kampta 2 hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bugün başlıyor. Süper Lig'de son maçını 27 Aralık'ta oynayan siyah-beyazlı takımda 6 günlük izin bugün sona eriyor. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek Beşiktaş, 10 Ocak'a kadar burada çalışacak. Belek'te iki hazırlık maçı oynayacak olan Kara Kartal, Gloria Sports Arena'da 8 Ocak çarşamba günü saat 17.00'da Macaristan ekibi Mezokovesd Zsoryi ve 10 Ocak Cuma günü saat 16.30'da da Altınordu ile karşılaşacak. Beşiktaş, ikinci yarının ilk resmi maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda 14, 15 veya 16 Ocak'ta TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacak. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 18. haftasında ise Vodafone Park'ta lider Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.