Beşiktaş'a sakatlardan iyi haber

Beşiktaş'a sakat oyuncularından iyi haber geldi. Douglas'ın kampla birlikte takıma dönmesi beklenirken, Dorukhan'ın da Şubat ayının sonunda takıma dahil olabileceği öğrenildi.

Douglas'ın kampla birlikte geri dönmesi beklenirken, bileğine darbe alan ve ciddi bir sakatlık yaşayan Brezilyalının forma giymek için sabırsızlandığı bilgisine ulaşıldı. Dorukhan Toköz ise forma için çok heyecanlı. Eskisinden daha güçlü dönmek adına her gün bireysel antrenman yapan genç futbolcu, EURO 2020'de forma giymenin hayalini kuruyor.