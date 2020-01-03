03 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a sakatlardan iyi haber

Beşiktaş'a sakatlardan iyi haber
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.01.2020

'a sakat oyuncularından iyi haber geldi. Douglas'ın kampla birlikte takıma dönmesi beklenirken, Dorukhan'ın da Şubat ayının sonunda takıma dahil olabileceği öğrenildi.

Douglas'ın kampla birlikte geri dönmesi beklenirken, bileğine darbe alan ve ciddi bir sakatlık yaşayan Brezilyalının forma giymek için sabırsızlandığı bilgisine ulaşıldı. ise forma için çok heyecanlı. Eskisinden daha güçlü dönmek adına her gün bireysel antrenman yapan genç futbolcu, EURO 2020'de forma giymenin hayalini kuruyor.

1 numara Atiba haberin devamı

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