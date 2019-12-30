30 Aralık 2019, Pazartesi
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France Football: Atiba parlıyor
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Beşiktaş'ın emektar yıldızı Atiba'nın, G.Birliği karşısındaki performansı Avrupa basınında da manşetlere taşındı. France Football, "Atiba Hutchinson, G.Birliği karşısında parladı, Beşiktaş iyileşti" başlığıyla verdiği haberinde tecrübeli oyuncunun 4 golde de katkısının bulunduğunu hatırlattı. Atiba'nın yaşına rağmen enerjisiyle takımını ayakta tutan performansına övgü yağdırılan haberde, "2016 ve 17'de şampiyon olan Beşiktaş, Atiba'nın başarılı performansıyla 3 puanı aldı ve Sivasspor'la puan farkını 4'e indirdi" denildi.
Beşiktaş'ın emektar yıldızı Atiba'nın, G.Birliği karşısındaki performansı Avrupa basınında da manşetlere taşındı. France Football, "Atiba Hutchinson, G.Birliği karşısında parladı, Beşiktaş iyileşti" başlığıyla verdiği haberinde tecrübeli oyuncunun 4 golde de katkısının bulunduğunu hatırlattı. Atiba'nın yaşına rağmen enerjisiyle takımını ayakta tutan performansına övgü yağdırılan haberde, "2016 ve 17'de şampiyon olan Beşiktaş, Atiba'nın başarılı performansıyla 3 puanı aldı ve Sivasspor'la puan farkını 4'e indirdi" denildi.
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