31 Aralık 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ljajic depremi! Yönetime rest çekti

Beşiktaş'ta Ljajic depremi! Ayrılık isteğini yönetime iletti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.12.2019

Süper Lig'in ilk yarısını Gençlerbirliği galibiyetiyle kapatan 'ta gözler ara transfer dönemine çevrilmişti. Siyah-beyazlılar, listesindeki yıldızlar için temaslarını hızlandırırken mevcut oyuncuların son durumları hakkında karar aşamasına gelinmişti. Beşiktaş'taki performansı zaman zaman eleştirilen Adem Ljajic yönetime rest çekti. İşte Beşiktaş'ta transferde son durum ve yaşanan Adem Ljajic şoku...

'ın sezon başında 6.5 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Adem Ljajic'in durumu belirsizliğini koruyor. Sırp oyuncunun İtalya'ya dönmek istediği ifade edilirken, sert eleştirilere maruz kalan Ljajic'in Hellas, Verona ve Udinese ile görüştüğü öğrenildi.

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