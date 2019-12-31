Beşiktaş'ta Ljajic depremi! Yönetime rest çekti

Süper Lig'in ilk yarısını Gençlerbirliği galibiyetiyle kapatan Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrilmişti. Siyah-beyazlılar, listesindeki yıldızlar için temaslarını hızlandırırken mevcut oyuncuların son durumları hakkında karar aşamasına gelinmişti. Beşiktaş'taki performansı zaman zaman eleştirilen Adem Ljajic yönetime rest çekti. İşte Beşiktaş'ta transferde son durum ve yaşanan Adem Ljajic şoku...

Beşiktaş'ın sezon başında 6.5 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Adem Ljajic'in durumu belirsizliğini koruyor. Sırp oyuncunun İtalya'ya dönmek istediği ifade edilirken, sert eleştirilere maruz kalan Ljajic'in Hellas, Verona ve Udinese ile görüştüğü öğrenildi.