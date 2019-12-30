30 Aralık 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Goller Burak’tan asistler Caner’den

Goller Burak’tan asistler Caner’den!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Sezonun ilk devresini 30 puanla 5. sırada tamamlayan ’ta, ilk devre en çok süre alan isim 16 maç, bin 440 dakika ile Loris oldu. Karius’u bin 411 dakika ile takip etti. Erkin ayrıca, sezonun ilk yarısında takımda en çok asist yapan ve en çok kart gören isim oldu.

Süper Lig'in ilk devresi 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 30 puan toplayarak tamamlayan , puan cetvelinde kendine 5. sırada yer buldu. Lige yeni teknik direktörleri Abdullah Avcı ile başlayan Beşiktaş, 2019-2020 sezonuna iyi bir start veremedi. Ligin ilk 6 haftasında 1 galibiyet 2 de beraberlikle 5 puan toplayan siyah-beyazlılar, 8. haftada Galatasaray galibiyetiyle 6 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Beşiktaş, sezonun ilk devresini ise 4-1'lik Gençlerbirliği galibiyeti ile tamamladı.

İLK YARININ VAZGEÇİLMEZLERİ

Süper Lig'in 17 haftalık ilk yarı periyodunda siyah-beyazlı takımda vazgeçilmez isim Loris oldu. 17 haftanın 16'sında 11'de görev yapan Karius, bin 440 dakika sahada kaldı. Karius, sezonun sadece ilk haftasında oynanan Sivasspor maçında forma giyemedi. Beşiktaş'ta Karius'tan sonra en çok formayı bin 411 dakika ile giydi. Caner'i bu alanda yine 16 maçla Vida takip etti.

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GOLLER BURAK-UMUT NAYİR'DEN

Sezonun ilk devresinde 27 gol atıp kalesinde de 22 gol gören siyah-beyazlılar, averaj hanesine ise +5 yazdırdı. Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında gol yükünü ise 5 golle çekti. Yılmaz'ı 4 golle Umut Nayir ve Atiba izledi.

ASİSTLER CANER-LJAJIC İKİLİSİNDEN

Beşiktaş'ta sezonun ilk devresinde attığı 27 golde asist yarışında ise Caner Erkin ön plana çıktı. 31 yaşındaki oyuncu 7 asiste imza attı. Siyah-beyazlılarda asist yarışında ikinci sırada ise Adem Ljajic yer aldı. Ligin ilk devresinde 16 maçta forma giyen Adem, 5 asiste imza attı.

İLK YARININ EN HIRÇINI CANER ERKİN OLDU

Beşiktaş'ta sezonun ilk devresinde en çok süre alan oyuncu olan Caner Erkin, kart raporunda da en üst sıralarda yer aldı. Caner, sezonun ilk devresinde 7 sarı 1 de kırmızı kart gördü. Caner'den sonra ligin ilk yarısında takımda en çok sarı kart gören bir diğer isim ise 5 kartla Adem Ljajic oldu.

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