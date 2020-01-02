N'Koudou Fenerbahçe derbisindeki pozisyona isyan etti

Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Georges-Kevin N'Koudou Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde Mauricio Isla'nın ceza sahasında kendisini formasından çektiği pozisyon hakkında konuştu: " Ceza sahasında formamın çekildiğini hakem çok net görüyor. Hadi atladı diyelim, VAR hakemleri neden uyarmıyor? Bu çok daha ilginç”

Siyah-beyazlıların yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou, Beşiktaş Dergisi'nin Ocak sayısına konuk oldu. 24 yaşındaki Fransız oyuncu birçok konuda görüşlerini açıklarken, özellikle F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde ceza sahası içinde formasından çekilerek düşürüldüğü pozisyona isyan etti. N'Koudou, "O pozisyon ile ilgili iki önemli nokta var. Birincisi formamın çekildiğini hakem çok iyi bir açıdan çok net görüyor, bu ayrıntıyı maçı televizyondan izlerken gördüm, fark ettim. İkincisi hakemin bunu atladığını farz edelim, VAR'daki hakemler neden uyarmıyor? Bu ilkinden daha da ilginç" ifadelerini kullandı.





*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

"AVCI'NIN İLKELERİ VAR"

Hakemler hakkında çok fazla konuşan biri olmadığını söyleyen 24 yaşındaki Fransız futbolcu, "Hakemler de insan ve hata yapar, futbolcular da öyle. Hata oyunun içerisinde olan bir şey ama bu iki durum o pozisyon için oldukça ilginçti" ifadelerini kullandı. N'Koudou, teknik direktör Abdullah Avcı'ya da övgüler yağdırırken, "Oyun felsefesi çok sağlam olan bir teknik direktör ve buna bağlı olarak oyunla ilgili inandığı ilkeler var. Bunları bizlere aktarma ve öğretme konusunda da oldukça deneyimli ve aynı zamanda etkili yöntemleri var. Onunla çalışırken çok şey öğreniyor ve bundan zevk alıyorum" dedi.

"YAPTIRIMLAR SERT OLMALI"

Irkçılık futbolun doğasına aykırı, çünkü futbol insanları birleştiren bir platform ve ırkçılık bu hislere tamamen aykırı. FIFA ve UEFA'nın uyguladığı yaptırımların çok daha sert olması lazım. Bana öyle geliyor ki yeterince sert olmayan bu yaptırımlar sebebiyle bu kadar rahat bir şekilde davranabiliyorlar. Yabancı veya siyahi olmamla ilgili olabilir ama Beşiktaş taraftarı en başından beri o sıcaklığı her zaman hissetmeme sebep oldu. Bundan ötürü kendilerine teşekkür ederim.