Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden!

Süper Lig'de ara transfer döneminin resmi olarak başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta takviye çalışmaları hızlandı. Oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan siyah-beyazlılar yüksek maliyetli oyunculardan ‘feda’ isteyecek, taliplisi olan futbolculara da ‘veda’ edecek. Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, 7 oyuncu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Beşiktaş yönetimi, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için tüm şartları zorlama kararı aldı. TFF'nin harcama limitleri açıklamasının ardından oyuncu satmadan ya da yüksek maliyetli oyuncularını elden çıkarmadan transfer yapamayacak olan Beşiktaş'ta yönetimin eli kolu bağlandı. Yönetimin bir kısmı yüksek maliyetli oyuncuları maaşları konusunda ikna etmek için harekete geçti. Bir kısmı da futbolcu satışı yapmak için yollara döküldü. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi önceliği ayrılacak futbolculara verecek. Kadroda yeteri kadar şans bulamayan ve verimi az olan oyunculara gelen teklifler değerlendirilecek. Futbolcuların yüksek maaş yükünden de kurtulmak isteyen siyah beyazlılar, ayrılmak isteyen oyuncularla anlaşma yoluna da gidecek. Abdullah Avcı'dan gelen rapora göre hareket eden Beşiktaşlı yetkililer forvet, kanat ve merkez orta saha mevkilerine takviye yapmak istiyor.

SATILMAYA ÇALIŞILANLAR

ADEM LJAJIC: İtalya'dan teklifler olduğu iddia edilen Sırp oyuncu için takas olmadan para kazanmaya çalışılacak. Aynı bölgede forma giyen Yunus Mallı üzerinde bu yüzden duruluyor.

GÜVEN YALÇIN: Sezon başında İtalya'dan gelen teklifler şu anda yok. menajerlere Güven için görüşmelere hazır olunduğu mesajı verildi. Satıştan Eljif Elmas mucizesi bekleniyor.

VICTOR RUIZ: Sürekli sakat olan İspanyol oyuncunun ülkesine dönmesi sayesinde 2-2.25 milyon euro'luk bir bütçe yaratılabileceği tahmin ediliyor.

DOUGLAS: Sakatlığı yüzünden sahada kimsenin göremediği Brezilyalı oyuncuyu ülkesinden bir takıma satarak en azından 1-2 milyon euro'luk bütçe yaratmak da hayaller arasında.

TYLER BOYD: Avrupa'da kalmak istese de, Boyd'un ABD ya da Meksika liglerinden birisine sürpriz bir rakam satılması ihtimalinin ortaya çıktığı gelen bilgiler arasında.

FEDAYA ZORLANANLAR

OĞUZHAN ÖZYAKUP: Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "Sana 2.4 milyon euro veremem. Yok böyle bir para diyerek kulağını çektiği Oğuzhan, 400 bin euro'luk feda dedi. Ancak Başkan Çebi'ye bu yetmedi. Yönetimin Oğuzhan için gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

JEREMAIN LENS: Önümüzdeki 2.5 sezonda 4 milyon euro'ya yakın bir rakam daha kazanacak olan Hollandalı futbolcu kesinlikle gönderilmek isteniyor. Çareler ve alternatif yollar aranıyor.