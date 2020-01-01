01 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Ekuban’ı ikinci yarı görün

Ekuban’ı ikinci yarı görün
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.01.2020

Trabzonsporlu Ekuban ikinci yarıyı sabırsızlıkla bekliyor. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından yeniden formasına kavuşan ve yavaş yavaş eski formunu yakalamaya çalışan 25 yaşındaki Ganalı forvet, "Henüz eski formuma kavuşamadım. Eksiklerimi devre arası kampında tamamlayarak gollerime kaldığım yerden devam edeceğim. Asıl Ekuban'ı ikinci yarıda izleyin" ifadesini kullandı.

Trabzonsporlu Ekuban ikinci yarıyı sabırsızlıkla bekliyor. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından yeniden formasına kavuşan ve yavaş yavaş eski formunu yakalamaya çalışan 25 yaşındaki Ganalı forvet, "Henüz eski formuma kavuşamadım. Eksiklerimi devre arası kampında tamamlayarak gollerime kaldığım yerden devam edeceğim. Asıl Ekuban'ı ikinci yarıda izleyin" ifadesini kullandı.

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