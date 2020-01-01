01 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Lens giderse Lorch iddiası

Lens giderse Lorch iddiası
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.01.2020

Kartal'ın transfer önceliği forvet ve orta saha olsa da kanada da takviye yapmak istediği biliniyor. Lens veya Boyd'dan birisi takımdan ayrılırsa kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın Güney Afrika'nın Pirates takımında forma giyen Lorch'u istediği iddia edildi. 26 yaşındaki sol kanat için Beşiktaş'ın masaya 1.8 milyon euro'luk bir teklif koyduğu öne sürüldü.

Kartal'ın transfer önceliği forvet ve orta saha olsa da kanada da takviye yapmak istediği biliniyor. Lens veya Boyd'dan birisi takımdan ayrılırsa kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın Güney Afrika'nın Pirates takımında forma giyen Lorch'u istediği iddia edildi. 26 yaşındaki sol kanat için Beşiktaş'ın masaya 1.8 milyon euro'luk bir teklif koyduğu öne sürüldü.
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